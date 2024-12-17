ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом на выборы

ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации Лукашенко на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии приняла документы для регистрации действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщает «БелТА».

Все необходимые документы в ЦИК представил председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Юрий Сенько. С 22 по 31 декабря 2024 года пройдет регистрация кандидатов в президенты государства. Предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года, выборы назначены на 26 января.

Ранее экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что военные Вооруженных сил Украины, входящие в состав «полка имени Калиновского», могут принять участие в организации силового переворота в Белоруссии. По ее словам, добровольческий отряд ВСУ способен повлиять на свержение действующей власти в Белоруссии, поскольку многие граждане страны якобы уважительно относятся к данному подразделению.