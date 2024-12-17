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12:39, 17 декабря 2024Бывший СССР

ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации Лукашенко кандидатом на выборы

ЦИК Белоруссии принял документы для регистрации Лукашенко на выборах президента
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Bednyakov / Kremlin / Sputnik / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии приняла документы для регистрации действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщает «БелТА».

Все необходимые документы в ЦИК представил председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Юрий Сенько. С 22 по 31 декабря 2024 года пройдет регистрация кандидатов в президенты государства. Предвыборная агитация пройдет с 1 по 25 января 2025 года, выборы назначены на 26 января.

Ранее экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что военные Вооруженных сил Украины, входящие в состав «полка имени Калиновского», могут принять участие в организации силового переворота в Белоруссии. По ее словам, добровольческий отряд ВСУ способен повлиять на свержение действующей власти в Белоруссии, поскольку многие граждане страны якобы уважительно относятся к данному подразделению.

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