Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), входящие в состав «полка имени Калиновского», могут принять участие в организации силового переворота в Белоруссии. О возможности свержения действующего главы республики Александра Лукашенко заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.
Именно бойцы из «полка Калиновского» освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет
По ее словам, добровольческий отряд ВСУ способен повлиять на свержение действующей власти в Белоруссии, поскольку многие граждане страны якобы уважительно относятся к данному подразделению. Тихановская заметила, что оппозиционным силам стоит быть готовыми к любому развитию событий.
В России заявили о связи Запада с «полком Калиновского»
Страны Запада используют «полк Калиновского», чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и настроить население против действующей власти, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать коллаборантов из «полка Калиновского» для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов
Подразделение «полк Калиновского» признано в Белоруссии террористическим, его деятельность на территории республики запрещена. Представители генпрокуратуры республики сообщили, что члены полка были неоднократно причастны к подготовке экстремистских актов, предотвращенных в итоге белорусскими спецслужбами.
Лукашенко заявил, что Запад может профинансировать вооруженное восстание против него
Западные страны могут профинансировать вооруженное восстание оппозиции в Белоруссии, говорил президент Александр Лукашенко.
Политик заметил, что на фоне грядущих выборов, которые состоятся в 2025 году, недовольные руководством страны силы могут попытаться организовать силовой переворот. Он выразил уверенность, что в этом оппозиции помогут западные государства.
В то же время Лукашенко напомнил, что оппозиция в стране не пользуется большой популярностью или доверием. «Поэтому им сказали: "Ребята, болтовня — это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное — на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание"», — объяснил белорусский лидер.