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17:00, 11 декабря 2024Бывший СССР

Тихановская заявила о возможности свержения Лукашенко. Президенту угрожают «полком Калиновского»

Тихановская пожелала силового свержения Лукашенко бойцами ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), входящие в состав «полка имени Калиновского», могут принять участие в организации силового переворота в Белоруссии. О возможности свержения действующего главы республики Александра Лукашенко заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Именно бойцы из «полка Калиновского» освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет

Светлана Тихановскаяэкс-кандидат в президенты Белоруссии

По ее словам, добровольческий отряд ВСУ способен повлиять на свержение действующей власти в Белоруссии, поскольку многие граждане страны якобы уважительно относятся к данному подразделению. Тихановская заметила, что оппозиционным силам стоит быть готовыми к любому развитию событий.

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaar / Reuters

В России заявили о связи Запада с «полком Калиновского»

Страны Запада используют «полк Калиновского», чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и настроить население против действующей власти, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать коллаборантов из «полка Калиновского» для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов

Сергей Нарышкиндиректор Службы внешней разведки России

Подразделение «полк Калиновского» признано в Белоруссии террористическим, его деятельность на территории республики запрещена. Представители генпрокуратуры республики сообщили, что члены полка были неоднократно причастны к подготовке экстремистских актов, предотвращенных в итоге белорусскими спецслужбами.

Фото: Паўлюк Шапецька / Wikipedia

Лукашенко заявил, что Запад может профинансировать вооруженное восстание против него

Западные страны могут профинансировать вооруженное восстание оппозиции в Белоруссии, говорил президент Александр Лукашенко.

Политик заметил, что на фоне грядущих выборов, которые состоятся в 2025 году, недовольные руководством страны силы могут попытаться организовать силовой переворот. Он выразил уверенность, что в этом оппозиции помогут западные государства.

В то же время Лукашенко напомнил, что оппозиция в стране не пользуется большой популярностью или доверием. «Поэтому им сказали: "Ребята, болтовня — это хорошо, продолжайте. На это денег вот столько, а все остальное — на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание"», — объяснил белорусский лидер.

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