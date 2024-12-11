Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

Тихановская: бойцы ВСУ из полка Калиновского могут силой свергнуть Лукашенко

«Полк имени Калиновского» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) может принять участие в попытке свержения президента Белоруссии. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью «Европейской правде».

«Именно бойцы из "полка Калиновского" освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала политик.

Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко добровольческим формированием ВСУ. По ее словам, многие белорусы якобы с уважением относятся к данному подразделению. Экс-кандидат в президенты Белоруссии добавила, что оппозиция должна быть готова к различным сценариям.

Ранее Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии. Она отметила, что оппозиция продолжает прикладывать усилия к расколу элит в стране и оформлению отношений с международными организациями.