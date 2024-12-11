Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 11 декабря 2024Бывший СССР

Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

Тихановская: бойцы ВСУ из полка Калиновского могут силой свергнуть Лукашенко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Полк имени Калиновского» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) может принять участие в попытке свержения президента Белоруссии. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью «Европейской правде».

«Именно бойцы из "полка Калиновского" освободят Белоруссию. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала политик.

Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко добровольческим формированием ВСУ. По ее словам, многие белорусы якобы с уважением относятся к данному подразделению. Экс-кандидат в президенты Белоруссии добавила, что оппозиция должна быть готова к различным сценариям.

Ранее Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии. Она отметила, что оппозиция продолжает прикладывать усилия к расколу элит в стране и оформлению отношений с международными организациями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше