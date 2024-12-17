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12:12, 17 декабря 2024Россия

В России высказались о причастности Украины к убийству генерал-лейтенанта в Москве

Джабаров: нельзя исключать, что заказчиком убийства Кириллова может быть Украина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Нельзя исключать, что заказчиком убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова может быть Украина, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Конечно, заказчик преступления будет установлен в ходе следствия, которое сейчас активно осуществляет Следственный комитет при поддержке ФСБ России, МВД, прокуратуры. Раз Reuters говорит, значит, есть какая-то информация. Нельзя исключать вариант, что заказчиком является опять эта структура, которая давно стала террористической», — сказал Джабаров.

К сожалению, Украина скатилась к международному терроризму. Они не на поле боя доказывают правоту свою, а такими убийствами, покушениями, взрывами

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор рассказал, что Игорь Кириллов часто бывал в Совете Федерации.

«Достойный человек. Он блестяще проявил себя в Сирии, очень много писал и информировал по тем биологическим и химическим лабораториям на Украине, которые создавали американцы. Я думаю, что преступление будет расследовано. Исполнители будет найдены. Я на это очень надеюсь. И, конечно, заказчик будет определен. Все рано или поздно понесут соответствующее наказание», — заключил он.

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О причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству Кириллова ранее написало агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в ведомстве. «Укринформ» также сообщило, что гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является делом рук СБУ.

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