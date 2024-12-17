Член Совфеда Косачев заявил, что убийцы генерала Кириллова будут наказаны

Убийцы начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) Игоря Кириллова будут наказаны. Так на гибель Кириллова после подрыва в Москве отреагировал член Совфеда Константин Косачев.

Он рассказал, что был знаком с Кирилловым по работе в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине. Член Совфеда подчеркнул, что Кириллов оказал Комиссии профессиональную, экспертную и аналитическую помощь, указав на такие его качества, как порядочность, внимательность и стрессоустойчивость.

Уверен, что он был таким и в своей основной миссии на страже Родины, и во благо Отечества. Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших Константин Косачев член Совфеда России

«Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — подчеркнул политик.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кириллов бесстрашно разоблачал англосаксов

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Кириллов был бесстрашным человеком, разоблачившим множество преступлений.

Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду Мария Захарова официальный представитель МИД России

Представитель МИД подчеркнула, что покойный офицер «много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов», включая факты применения химического оружия странами НАТО в Сирии, а также «манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кириллов погиб в Москве при подрыве

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел Кириллов, прогремел взрыв: было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Следственный комитет России подтвердил, что жертвами подрыва стали Кириллов и его водитель. Местность у жилого дома на Рязанском проспекте обследует робот-сапер.

По мнению российского военкора Евгения Поддубного, после гибели Кириллова сторонников ударов по Киеву станет больше. Он предположил, что взрыв может свидетельствовать о широте украинской агентурной сети.