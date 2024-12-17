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19:08, 17 декабря 2024Бывший СССР

Украинский депутат извинился за критику властей после допроса СБУ

Депутат Рады Бойко извинился за критику властей Украины после допроса СБУ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко извинился за видео с критикой украинских властей после допроса в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что мы все должны быть едины», — заявил он на русском языке, не отказавшись, однако, от сказанного в опубликованном видео.

Кроме того, Юрий Бойко подчеркнул, что не хочет допустить использование его слов в России в нынешних условиях. «Я уж точно не хочу, чтобы мои заявления были использованы Российской Федерацией (...) для оправдания нападения на нашу страну», — добавил он.

Оппозиционный депутат ранее критиковал политику украинских властей в отношении русского языка, сноса памятников и переименования городов, а также Украинской православной церкви. После этого Юрий Бойко был вызван на допрос в СБУ.

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