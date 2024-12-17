Украинский депутат извинился за критику властей после допроса СБУ

Депутат Рады Бойко извинился за критику властей Украины после допроса СБУ

Депутат Верховной Рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко извинился за видео с критикой украинских властей после допроса в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что мы все должны быть едины», — заявил он на русском языке, не отказавшись, однако, от сказанного в опубликованном видео.

Кроме того, Юрий Бойко подчеркнул, что не хочет допустить использование его слов в России в нынешних условиях. «Я уж точно не хочу, чтобы мои заявления были использованы Российской Федерацией (...) для оправдания нападения на нашу страну», — добавил он.

Оппозиционный депутат ранее критиковал политику украинских властей в отношении русского языка, сноса памятников и переименования городов, а также Украинской православной церкви. После этого Юрий Бойко был вызван на допрос в СБУ.