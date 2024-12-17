Установлен арендатор заснявшего момент подрыва генерала Кириллова каршеринга

Установлен арендатор каршеринга, откуда велась съемка момента подрыва Кириллова

Правоохранителям удалось установить арендатора автомобиля каршеринга, из которого велась съемка момента подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Арендатора скоро доставят на допрос. Предположительно, непосредственных исполнителей теракта может быть больше. Участники подрыва могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.

Автомобиль каршеринга оставили у дома несколько дней назад. При этом злоумышленники навели на подъезд объектив камеры и завернули в тряпку для того, чтобы техника не бросалась в глаза. Камера транслировала в интернет картинку, и с ее помощью преступники следили за генералом и смогли дистанционно активировать взрывное устройство, которое было установлено на припаркованном у подъезда самокате. Отмечается, что самокат у входа оставил случайный мужчина. Сейчас его разыскивают силовики. Предварительно установлено, что он выполнял заказ и не знал, что именно и кому доставляет.

Ранее сообщалось, что работающий на месте подрыва генерала Кириллова в Москве робот-сапер обнаружил два свертка, завернутые в белую тряпку. Они были найдены в каршеринге на месте взрыва на Рязанском проспекте.

Взрыв произошел около 6 часов утра по мск. К подъезду жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте, подъехал служебный автомобиль. После того как на улицу вышел Кириллов, устройство было приведено в действие дистанционным путем.