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03:03, 17 декабря 2024Мир

В Белом доме объяснили появление таинственных объектов в небе над США

В Белом доме назвал таинственные объекты в небе над США комбинацией дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

Соединенные Штаты считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

«Мы полагаем, что на сегодняшний день случаи наблюдения включают в себя сочетание законных коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов и даже звезд», — уточнил он.

В США пока не выявили никаких аномалий, угроз национальной или общественной безопасности страны из-за появления дронов, добавил Кирби.

Ранее телеканал CNN сообщил, что таинственные дроны, похожие на НЛО, вызвали «беспокойство и замешательство» в ряде американских штатов. Так, неопознанные объекты были замечены над жилыми кварталами, закрытыми для посетителей зонами. Местные жители забеспокоились из-за таинственных дронов и потребовали у властей больше информации по поводу сложившейся ситуации.

13 декабря, из-за таинственных дронов временно прекращал работу аэропорт Стюарт в Нью-Йорке. По словам главы штата Кэти Хоукул, «это зашло слишком далеко». Губернатор поручила «расследовать случаи обнаружения дронов и координировать действия с федеральными правоохранительными органами для решения этой проблемы».

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