В Белом доме объяснили призыв Трампа к Зеленскому

Кирби: Зеленский должен самостоятельно определить условия переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский должен самостоятельно определить условия переговоров по урегулированию конфликта, такого мнения придерживается администрация президента США Джо Байдена. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

«Зеленский должен определить, на каких условиях, когда и как он хочет участвовать в переговорах. Мы ясно дали ему понять как в прошлом, так и сегодня, что пока президент Байден является главнокомандующим, он найдет в этой администрации сторонника», — объяснил Кирби.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта. «[Зеленский] должен быть готов заключить соглашение. Это все», — сказал он.