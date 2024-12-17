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07:34, 17 декабря 2024Мир

В Белом доме признали успехи России в зоне СВО

Кирби: администрация Байдена признает успехи РФ на нескольких направлениях СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Уходящая администрация президента США Джо Байдена признает успехи России на нескольких направлениях в зоне спецоперации (СВО). Однако решение о прекращении конфликта должно быть за Киевом, такую позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление победившего на президентских выборах США Дональда Трампа, сказавшего, что украинскму лидеру Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «пойти на сделку» ради мирного урегулирования кризиса.

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