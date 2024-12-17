В Белом доме признали успехи России в зоне СВО

Кирби: администрация Байдена признает успехи РФ на нескольких направлениях СВО

Уходящая администрация президента США Джо Байдена признает успехи России на нескольких направлениях в зоне спецоперации (СВО). Однако решение о прекращении конфликта должно быть за Киевом, такую позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление победившего на президентских выборах США Дональда Трампа, сказавшего, что украинскму лидеру Владимиру Зеленскому нужно быть готовым «пойти на сделку» ради мирного урегулирования кризиса.