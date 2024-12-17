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03:18, 17 декабря 2024Мир

В Госдепе рассказали о статусе посольства Сирии в США

Миллер: статус посольства Сирии в США не изменился
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Статус посольства Сирии в Соединенных Штатах не изменился. Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе брифинга.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о якобы открытии дипмиссии. Миллер уточнил, что видел публикации о том, что над посольством планируют поднять флаг новых властей страны, но подчеркнул, что «никаких изменений» в статусе посольства не было.

«Я не знаю, откуда пошли эти сообщения. Мы не контролируем это здание, мы не контролируем происходящую там деятельность. Решение о поднятии флага принимает постоянный представитель Сирии при ООН», — уточнил представитель Госдепа.

Ранее газета The Washington Post написала, что есть риск начала нового конфликта в Сирии из-за борьбы других государств за контроль над ситуацией в стране. В статье указано, что главный риск находится в контролируемом курдами анклаве на северо-востоке и востоке Сирии и вокруг него.

15 декабря стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил, что США провели переговоры с представителями новых сирийских властей.

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