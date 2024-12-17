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00:56, 17 декабря 2024Экономика

В хранилище ЦБ Сирии осталось почти 26 тонн золота

Reuters: в хранилище Центробанка Сирии осталось почти 26 тонн золота
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В хранилище Центробанка Сирии осталось почти 26 тонн золота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что такое же количество золота было в ЦБ и до начала гражданской войны в 2011 году. По расчетам агентства, стоимость золотого запаса Сирии по текущим рыночным ценам составляет 2,2 миллиарда доллара.

Отмечается, что мародерам удалось ненадолго проникнуть в некоторые отделения Центробанка. Они похитили сирийские фунты, однако до главного хранилища не добрались. По данным одного из источников агентства, хранилище защищено от взрывов, а для открытия требуются кодовая комбинация и три ключа, которые находятся у разных людей.

Ранее сложивший с себя полномочия президент Сирии Башар Асад заявил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.

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