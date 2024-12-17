В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии

Песков рассказал о подготовке президента Путина к прямой линии 19 декабря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента России Владимира Путина к прямой линии, которая состоится 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, отсутствие публичных мероприятий в графике Путина связано именно с подготовкой к прямой линии президента.

«Президент сегодня и завтра [17 и 18 декабря] готовится к подведению итогов года. Работает с массивом вопросов. Постоянно запрашивает информацию у членов правительства», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 19 декабря, и начнется в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что количество обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило один миллион. Путин оценил уже поступившие вопросы словами «проблем — вагон и маленькая тележка».