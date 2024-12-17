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16:50, 17 декабря 2024Россия

В Крыму попросили ООН признать российский статус полуострова

Крымские татары призвали ООН признать российский статус полуострова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Крымские татары, участвующие в съезде депутатов в Симферополе, призвали ООН и Совбез ООН признать российский статус Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

«Поймите раз и навсегда — мы у себя дома, здесь мы живем и развиваемся, и здесь будут расти наши дети. И сколько бы вы ни пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян и дискредитацию наших национальных символов», — говорится в тексте обращения.

Крымские татары отмечают, что рано или поздно весь мир признает Крым российским. Также в тексте упоминается, что международные организации не обращали внимания на блокаду Крыма со стороны Украины, которая включала в себя прекращение подачи воды, электроэнергии и поставок продуктов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа стоит как можно скорее признать российский статус полуострова Крым и других вошедших в состав России регионов: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

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