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08:44, 17 декабря 2024Мир

В МИД России оценили влияние событий в Сирии на планы БРИКС

Рябков: вооруженная операция в Сирии не облегчает, но не обнуляет планы БРИКС
Семен Александров (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вооруженная спецоперация в Сирии не облегчает, но не обнуляет планы БРИКС. Влияние ситуации в республике на планы объединения оценил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Не облегчает, понятно. Но и не обнуляет. А мобилизует и консолидирует волю», — сказал дипломат.

По его словам, также есть не менее значимые геополитические последствия ситуации, которые лучше формулирует Иран, называя группировки, в максимальной степени затронутые происходящим, осью сопротивления.

Ранее в МИД России выразили надежду, что складывавшиеся десятилетиями отношения Москвы и Дамаска продолжат конструктивно развиваться. В ведомстве отметили, что будущее Сирии должны определять граждане этой страны. Отмечается, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться.

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