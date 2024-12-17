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12:14, 17 декабря 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали убийство Кириллова

МИД РФ: доказательства Кириллова оказались слишком болезненными и угрожающими
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Доказательства, которые приводил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) войск Вооруженных сил России Игорь Кириллов, оказались слишком болезненными и угрожающими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для "кого-то" слишком болезненным и угрожающим», — написал он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил причастность США к подрыву Кириллова. По мнению парламентария, генерал-лейтенант своей деятельностью мог «зацепить» Америку и другие страны.

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