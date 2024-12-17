В Госдуме допустили причастность США к подрыву Кириллова

Shot: депутат Картаполов допустил причастность США к подрыву Кириллова в Москве

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил причастность США к подрыву генерал-лейтенанта Игоря Кириллова у дома на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По мнению парламентария, Кириллов своей деятельностью мог «зацепить» Америку и другие страны. Картаполов подчеркнул, что считал российского генерала своим другом.

Депутат отметил, что глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России сделал многое для того, чтобы разоблачить США с их работой по созданию биолабораторий по всему миру, в том числе и на Украине.

Картаполов уверен, что предотвратить подобные преступления можно лишь достижением целей спецоперации.

До этого стало известно, что следователи начали допрашивать охранников дома, где взорвали генерала Кириллова.

Рано утром 17 декабря к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск РХБЗ, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату. Спасти генерал-лейтенанта и его помощника не удалось.