В ракетных войсках ВС России появятся новые формирования

Командующий РВСН Каракаев: в РФ могут появиться новые военные соединения

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации могут появиться новые формирования на фоне подготовки серийного производства нового ракетного комплекса. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, передает ТАСС.

«Существующая группировка РВСН в составе стратегических ядерных сил России надежно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания», — уточнил генерал-полковник.

В то же время, отметил Каракаев, чтобы выполнить решение президента РФ Владимира Путина о подготовке серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности, которое он озвучил в октябре, может понадобиться «создание новых формирований и определение мест их дислокации».

Ранее Путин сообщил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время. Это должно будет обеспечить защиту безопасности России и союзников страны, подчеркнул глава государства.