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02:44, 17 декабря 2024Россия

В ракетных войсках ВС России появятся новые формирования

Командующий РВСН Каракаев: в РФ могут появиться новые военные соединения
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации могут появиться новые формирования на фоне подготовки серийного производства нового ракетного комплекса. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, передает ТАСС.

«Существующая группировка РВСН в составе стратегических ядерных сил России надежно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания», — уточнил генерал-полковник.

В то же время, отметил Каракаев, чтобы выполнить решение президента РФ Владимира Путина о подготовке серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности, которое он озвучил в октябре, может понадобиться «создание новых формирований и определение мест их дислокации».

Ранее Путин сообщил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время. Это должно будет обеспечить защиту безопасности России и союзников страны, подчеркнул глава государства.

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