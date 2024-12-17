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09:21, 17 декабря 2024Россия

В России оценили сроки создания равных «Орешнику» ракет

Каракаев: серия равных «Орешнику» ракет находится на финальной стадии разработки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Серия ракет, равная по эффективности ракетному комплексу «Орешник», находится на финальной стадии разработки. Так сроки создания новой линейки такого типа вооружений в России оценил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

«Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир — это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и, конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник"», — напомнил командующий РВСН.

По его словам, эти известные примеры — далеко не все, что есть или будет на вооружении у ВС РФ. «На завершающей стадии разработки находится широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых еще не пришло время», — подчеркнул Каракаев.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» в ближайшее время. Он уточнил, что это необходимо для защиты безопасности России и ее союзников.

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