В Швейцарии заявили о подготовке следующего саммита по Украине

В МИД Швейцарии сообщили о подготовке нового саммита по Украине

Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине. В рамках подготовительного процесса происходит взаимодействие с Россией, а также с Соединенными Штатами и членами «Большой семерки» (G7). Об этом написала газета Le Temps со ссылкой на главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

«Продолжается интенсивная работа с Москвой, Вашингтоном, а также со странами G7 и ЕС», — сказано в статье.

Как отметил Кассис, сигналы, поступающие из будущей администрации Дональда Трампа, побуждают Швейцарию к «осторожному оптимизму» насчет возможности нахождения решения по украинскому вопросу.

В конце ноября швейцарский сенатор Мауро Поджиа заявил, что не пригласить Россию на саммит по Украине в Бургенштоке было огромной дипломатической ошибкой. По его словам, Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе во многих моментах.

Ранее глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что конференции по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия в них России. Беттель подчеркнул, что Россия будет существовать как страна и с ней необходимо поддерживать диалог.