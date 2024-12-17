Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 17 декабря 2024Россия

В Совфеде заявили о ненависти спецслужб Запада к начальнику войск РХБЗ Кириллову

Сенатор Совфеда Чижов: Кириллов умело разоблачал провокации спецслужб Запада
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Крииллов, который не выжил после взрыва в Москве, умело разоблачал провокации спецслужб Запада. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Чижов в Telegram.

По словам политика, подрыв офицера и его помощника доказывает, что в Киеве, Вашингтоне и Лондоне не брезгают откровенными актами терроризма «в классической манере 19-20 веков». «Генерал Кириллов — опытный профессионал, умело разоблачавший происки и провокации спецслужб Запада и их украинских и прочих приспешников, был к тому же яркой публичной фигурой. Наверное, именно поэтому он вызывал такую злобу и ненависть наших противников», — написал Чижов.

Сенатор выразил уверенность, что виновные в смерти Кириллова будут установлены и наказаны.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил причастность США к подрыву Кириллова. По его словам, генерал-лейтенант своей деятельностью мог «зацепить» США и другие страны.

Сообщения о взрыве на Рязанском проспекте, который привел к смерти Кириллова и его помощника, появились утром 17 декабря. Как стало известно, когда Кириллов выходил из служебной машины, сработало взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?

      В России уничтожат тонны небезопасной красной икры

      В Госдуме высказались об охране военных после подрыва генерал-лейтенанта Кириллова

      Арестованы катер и 23 автомобиля бывшего замглавы Минобороны России Иванова

      В деле бывшего замминистра Минобороны России Иванова могут появиться новые эпизоды

      «Ростех» показал возможности боевых роботов

      Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки

      Задержание экс-замначальника полиции за покровительство аптекам попало на видео

      Россиянам захотели запретить дарить друг другу алкоголь

      Премьер Италии рассказала о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше