В Совфеде заявили о ненависти спецслужб Запада к начальнику войск РХБЗ Кириллову

Сенатор Совфеда Чижов: Кириллов умело разоблачал провокации спецслужб Запада

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Крииллов, который не выжил после взрыва в Москве, умело разоблачал провокации спецслужб Запада. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Чижов в Telegram.

По словам политика, подрыв офицера и его помощника доказывает, что в Киеве, Вашингтоне и Лондоне не брезгают откровенными актами терроризма «в классической манере 19-20 веков». «Генерал Кириллов — опытный профессионал, умело разоблачавший происки и провокации спецслужб Запада и их украинских и прочих приспешников, был к тому же яркой публичной фигурой. Наверное, именно поэтому он вызывал такую злобу и ненависть наших противников», — написал Чижов.

Сенатор выразил уверенность, что виновные в смерти Кириллова будут установлены и наказаны.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил причастность США к подрыву Кириллова. По его словам, генерал-лейтенант своей деятельностью мог «зацепить» США и другие страны.

Сообщения о взрыве на Рязанском проспекте, который привел к смерти Кириллова и его помощника, появились утром 17 декабря. Как стало известно, когда Кириллов выходил из служебной машины, сработало взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.