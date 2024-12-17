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07:01, 17 декабря 2024Мир

Военные США сделали выводы из неэффективности танков Abrams на поле боя на Украине

Военные США сделали упор на Bradley для Киева из-за неэффективности Abrams
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американские военные, по всей видимости, сделали выводы из неэффективности танков Abrams на поле боя на Украине. США увеличили расходы на новые боевые машины Bradley в десять раз по сравнению с первоначальными планами, следует из анализа отчетов Пентагона, пишет РИА Новости.

В прошедшее воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что танки Abrams «не являются самой полезной техникой». По его словам, они оказались бесполезны для Вооруженных сил Украины из-за их характеристик и частичной укомплектованности самих машин. При этом, по данным ноябрьского отчета Специального генерального инспектора по операции Atlantic Resolve, Киев предпочитает Bradley из-за их «скорости и маневренности».

Цель армии по закупке машин Bradley в самых современных модификациях M2A4 и M7A4 увеличилась до 1 329 единиц. При этом в 2024 году она составляла 731 машину.

Ранее стало известно о последствиях захвата российскими военными танков Abrams. Военные трофеи могут повлиять на ход спецоперации, поскольку Россия сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после их изучения.

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