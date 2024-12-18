Атомные ледоколы задумали начать строить за счет сбора с отправителей грузов

«Ъ»: «Росатом» предлагает ввести инвестиционный сбор для строительства ледоколов

«Росатом» предлагает ввести с 2028 года арктический инвестиционный сбор для грузоотправителей Севморпути (СМП), который позволит получить средства, требующиеся для строительства ледоколов. Как пишет «Коммерсантъ», задуманные изменения сейчас обсуждаются в правительстве.

Как узнали источники издания, средства от такого сбора предлагается направить на строительство новых ледоколов, обеспечивающих проводку грузовых танкеров по СМП, а также судов вспомогательного флота. Взимать его планируется в виде надбавки к плате за ледокольную проводку через восточный сектор СМП, рассчитанной с тонны перевозимой продукции.

Альтернативой введению сбора называют появление в те же сроки подлежащего ежегодной индексации фиксированного тарифа.

На фоне сокращения бюджетных ассигнований на строительство атомных ледоколов «Росатому» предлагается искать для этих проектов дополнительные источники финансирования, в результате «доля внебюджетного финансирования в общей стоимости новой группировки из шести ледоколов возросла до 75 процентов», отмечается в материале.

Опрошенные изданием грузоотправители при этом опасаются, что ставки будут расти сильнее из-за ожидаемого удорожания строительства ледоколов, что с учетом роста стоимости самих арктических инвестпроектов снизит привлекательность судоходства по СМП. При этом, как указывают журналисты, крупные грузоотправители в Арктике уже жалуются на рост тарифов на ледокольную проводку.

Ранее стало известно, что на фоне роста цен на отечественную рыбу власти предложили вывозить ее с Дальнего Востока по СМП, в связи с чем в Минвостокразвития попросили бизнес высказаться о целесообразности введения специальных мер поддержки для увеличения объема перевозки соответствующей продукции водным путем.