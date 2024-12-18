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08:17, 18 декабря 2024Россия

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в российском регионе

В Якутии на трассе перевернулся автобус с 40 пассажирами-горняками
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Якутии на трассе перевернулся автобус с десятками пассажирами-горняками, работниками горнообогатительного комбината «Инаглинский». Об этом сообщает прокуратура республики Саха в Telegram.

По информации надзорного органа, всего в автобусе, попавшем в ДТП в российском регионе, находились 40 человек. Отмечается, что пассажиры получили ушибы. Число пострадавших не приводится.

«Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечению надлежащего технического состояния транспортного средства и другим вопросам», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в Башкирии легковой автомобиль разорвало пополам после столкновения с автобусом на трассе УфаОренбург.

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