Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в российском регионе

В Якутии на трассе перевернулся автобус с 40 пассажирами-горняками

В Якутии на трассе перевернулся автобус с десятками пассажирами-горняками, работниками горнообогатительного комбината «Инаглинский». Об этом сообщает прокуратура республики Саха в Telegram.

По информации надзорного органа, всего в автобусе, попавшем в ДТП в российском регионе, находились 40 человек. Отмечается, что пассажиры получили ушибы. Число пострадавших не приводится.

«Прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, обеспечению надлежащего технического состояния транспортного средства и другим вопросам», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в Башкирии легковой автомобиль разорвало пополам после столкновения с автобусом на трассе Уфа — Оренбург.