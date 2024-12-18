БДСМ-госпожа заскучала по совместной секс-работе с покойной матерью

БДСМ-госпожа из Великобритании Мелисса Тодд рассказала, что заскучала по покойной матери, с которой они вместе работали в секс-индустрии. Об этом пишет Metro.

По словам Тодд, ее матери было 60 лет, когда она присоединилась к ее секс-работе. Вместе они зарегистрировались на откровенном сайте как дуэт матери и дочери, и на них тут же посыпалось огромное количество заказов.

Первого клиента женщины вместе избивали ремнями и розгами около 20 минут, за что получили по 150 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей). После этого они иногда принимали заказы раздельно и сравнивали, кто больше заработал. По словам доминатрикс, всегда выигрывала ее мать: пожилых секс-работниц не так много, поэтому на них особый спрос.

Женщины вместе гастролировали и снимали порноролики. Чаще всего мужчины просили Тодд притвориться женой, решившей наказать их за измены. Ее мать при этом играла тещу, которая решила прийти на помощь дочери. Для одного из самых странных клиентов женщины изображали тетю и бабушку его жены. Им предстояло наказать ее за кражу школьных книг у него на глазах. Был среди их клиентов и шейх. Он заплатил им, чтобы они вырвали седые волосы, растущие у него на спине.

В 78 лет матери Тодд не стало. «Хотя прошло уже почти три года, я все еще ужасно скучаю по ней и по нашим сексуальным выходкам, но не так сильно, как ее клиенты, — призналась доминатрикс. — Они до сих пор регулярно пишут и хотят увидеться с ней».

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