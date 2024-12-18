Бездомная бывшая модель попала в объективы папарацци у мусорки

Бывшую американскую модель Лони Уиллисон папарацци запечатлели у мусорки

Бывшая американская модель Лони Уиллисон попала в объективы папарацци у мусорки в Лос-Анджелесе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 41-летнюю экс-супругу звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона в полосатой майке, черном жилете поверх нее и оранжевой кепке. Помимо этого, женщина надела светлые штаны и черные кеды. При этом на кадрах видно, что Уиллисон везла по городу тележку с многочисленными вещами, которые она раздобыла в мусорном баке.

В августе бездомную бывшую модель заметили роющейся в мусорном баке. Фотографы сняли ее в разноцветной футболке, грязных джинсах, длинной жилетке цвета хаки, а также в черных носках и шлепанцах.