Бросившей младенца в ТРК Петербурга женщиной оказалась многодетная врач-педиатр

Mash: младенца в ТРК Санкт-Петербурга оставила 35-летняя врач-педиатр

Матерью, бросившей младенца в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Порт Находка» в Санкт-Петербурге, оказалась 35-летняя врач-педиатр с большим стажем. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, женщина является многодетной матерью и помимо оставленного в ТРК новорожденного воспитывает с мужем еще двоих детей, возраст которых не уточняется. Семья оценивается как благополучная. Россиянка работает в федеральном детском научно-клиническом центре и является специалистом широкого спектра. Одно из ее направлений — психолого-эмоциональная поддержка несовершеннолетних.

Предварительно, женщина находится в послеродовой депрессии. Брошенный ей младенец отправлен на обследование в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

О том, что в ТРК «Порт Находка» нашли брошенного младенца, стало известно 18 декабря. На вид малышу два-три месяца. Рядом с мальчиком нашли записку, фото которой опубликовала прокуратура Петербурга. «Мама не вернется, позаботьтесь о нем», — говорится в послании.

Похожий случай произошел в августе 2024 года в Адмиралтейском районе Петербурга. Тогда младенца, завернутого в одеяло, нашли у входа в один из жилых домов. На ребенке была бирка из родильного дома, по которой установили, что его матерью является 34-летняя мигрантка.