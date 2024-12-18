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10:36, 18 декабря 2024Наука и техника

Microsoft признала провал собственного браузера

Microsoft: Google благодаря браузеру зарабатывает на Windows больше, чем мы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Глава корпорации Microsoft Сатья Наделла заявил, что Google Chrome является популярнейшим браузером в Windows. Об этом топ-менеджер заявил в YouTube-подкасте Bg2 Pod.

По словам Наделлы, появление Google Chrome стало серьезным ударом для Microsoft, которая до этого вместе с Internet Explorer лидировала на рынке браузеров. Он признал провал и резюмировал, что его компания победила популярный в 90-х годах браузер Netscape, чтобы затем проиграть Chrome.

Также предприниматель подчеркнул, что конкуренту удалось выгодно монетизировать свой продукт. «Сейчас Google зарабатывает на Windows больше, чем сама Microsoft», — заявил Наделла.

Также руководитель IT-гиганта объяснил, что Google удалось извлечь пользу из своего браузера благодаря умному поиску. По его словам, сейчас оператор поисковой машины может собирать различные данные и на основе этого предоставлять более релевантную выдачу. Сатья Наделла заметил, что раньше каждый поисковый запрос был обособленным.

В заключение Наделла обратил внимание, как легко разработчику ChatGPT OpenAI удалось заключить контракт с Apple. Топ-менеджер рассказал, что пытался договориться с компанией Тима Кука, чтобы поиск Microsoft Bing стоял по умолчанию в iPhone, на протяжении десяти лет.

Ранее аналитики компании Statcounter заявили, что распространение Windows 11 во всем мире неожиданно замедлилось. Доля новой ОС в ноября неожиданно упала с 35,58 до 34,94 процента.

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