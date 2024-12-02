Доля Windows 11 неожиданно упала

Доля Windows 11 во всем мире неожиданно упала в ноябре до 35 процентов

Распространение Windows 11 во всем мире неожиданно замедлилось. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Statcounter.

По данным агентства, глобальная доля Windows 11 среди всех операционных систем (ОС) Microsoft в ноябре составила 34,94 процента. При этом в октябре она достигала 35,58 процентов. Лидером рынка осталась Windows 10, актуальная доля которая составляет 61,83 процента — в октябре было 60,95 процентов.

При этом с мая 2024 года доля Windows 11 росла каждый месяц. Так, в мае она составляла 27,67 процентов, в сентябре — уже 33,42 процента. Журналисты издания Neowin не смогли найти объяснение феномену.

«С окончанием поддержки Windows 10, которое наступит чуть больше чем через десять месяцев, ее доля рынка, превышающая 61 процент, выглядит весьма тревожной», — заметили авторы. По мнению специалистов, за три года Microsoft так и не смогла перевести большую часть компьютеров на Windows 11.

На российском рынке ОС Microsoft самой востребованной системой остается Windows 10, доля которой в ноябре выросла до 77,58 процентов. Доля актуальной Windows 11 составила 16,87 процентов.

В начале ноября корпорация Microsoft назвала стоимость обновлений для Windows 10 после окончания срока поддержки ОС. Обычные пользователи должны будут заплатить за год 30 долларов, или около 3,3 тысяч рублей.