Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 2 декабря 2024Наука и техника

Доля Windows 11 неожиданно упала

Доля Windows 11 во всем мире неожиданно упала в ноябре до 35 процентов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Распространение Windows 11 во всем мире неожиданно замедлилось. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Statcounter.

По данным агентства, глобальная доля Windows 11 среди всех операционных систем (ОС) Microsoft в ноябре составила 34,94 процента. При этом в октябре она достигала 35,58 процентов. Лидером рынка осталась Windows 10, актуальная доля которая составляет 61,83 процента — в октябре было 60,95 процентов.

При этом с мая 2024 года доля Windows 11 росла каждый месяц. Так, в мае она составляла 27,67 процентов, в сентябре — уже 33,42 процента. Журналисты издания Neowin не смогли найти объяснение феномену.

«С окончанием поддержки Windows 10, которое наступит чуть больше чем через десять месяцев, ее доля рынка, превышающая 61 процент, выглядит весьма тревожной», — заметили авторы. По мнению специалистов, за три года Microsoft так и не смогла перевести большую часть компьютеров на Windows 11.

На российском рынке ОС Microsoft самой востребованной системой остается Windows 10, доля которой в ноябре выросла до 77,58 процентов. Доля актуальной Windows 11 составила 16,87 процентов.

В начале ноября корпорация Microsoft назвала стоимость обновлений для Windows 10 после окончания срока поддержки ОС. Обычные пользователи должны будут заплатить за год 30 долларов, или около 3,3 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      В Кремле заявили о росте недовольства Зеленским на Украине

      Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

      «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

      Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

      Доля Windows 11 неожиданно упала

      В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

      В Госдуме высказались о возможных переговорах России и Украины

      Переживший самое смертоносное цунами мужчина раскрыл секрет своего спасения

      Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше