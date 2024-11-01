Названа стоимость платных обновлений для Windows 10

Пользователи платных обновлений Windows 10 будут платить $30 в год

Корпорация Microsoft назвала стоимость обновлений для Windows 10 после окончания срока поддержки ОС. Об этом сообщается в блоге Windows.

14 октября 2025 года компания прекратит выпускать бесплатные обновления для системы. С этого момента пользователи смогут либо перейти на Windows 11, либо продолжить пользоваться Windows 10 и получать обновления платно. Стоимость апдейтов составит 30 долларов, или около 2,9 тысячи рублей, за год.

По программе расширенных обновлений безопасности (ESU) владельцы ПК с Windows 10 будут получать обновления с функциями и патчи безопасности для ОС. Также Microsoft обязалась своевременно исправлять технические ошибки и оказывать консультационные услуги. В компании отметили, что платные обновления будут выходить минимум год, то есть до конца 2026 года.

Также в корпорации рассказали, что Windows 10 продолжит получать обновления безопасности для встроенного антивируса как минимум до октября 2028 года. «Спасибо за вашу страсть и преданность Windows», — отметили представители IT-гиганта.

В начале октября Microsoft раскрыла стоимость платных обновлений для Windows 10 корпоративным клиентам. Стоимость трехлетних апдейтов для организаций составит 427 долларов за три года. Пользователи образовательных учреждений заплатят за три года 7 долларов.