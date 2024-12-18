Четверых россиян арестовали за взятки на сумму более 30 миллионов рублей

В Забайкалье арестовали четырех человек за взятки на сумму более 30 млн рублей

В Забайкалье арестовали четырех человек за взятки на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Им предъявлено обвинение по статьям 290 («Получение взятки») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, один из мужчин являлся председателем аккредитационной комиссии по здравоохранению. Он совместно с тремя знакомыми он получал взятки от медицинских работников за оформление первичной и специализированной аккредитации без сдачи экзаменов. В уголовном деле более тысячи эпизодов на общую сумму более 30 миллионов рублей.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что за взятки при строительстве клиники для Минобороны России арестовали двоих фигурантов дела.