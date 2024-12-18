Косторная объяснила уход от Тутберидзе

Косторная об уходе от Тутберидзе: работа строилась исключительно с дубинкой

Российская фигуристка Алена Косторная объяснила, почему в 2020 году ушла от тренера Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала в документальном фильме «Параллельное вращение».

Косторная рассказала, что в тот момент повзрослела и хотела, чтобы к ней прислушивались. «А ко мне продолжали относиться как к ребенку. Работа происходила не на каких-то взаимодоверительных отношениях, на каком-то диалоге, работа строилась исключительно с дубинкой», — поделилась она.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Тутберидзе и начала тренировки под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.

На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при в одиночном катании. С сезона-2023/2024 она выступает в парном катании с Георгием Куницей.