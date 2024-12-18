Назван предполагаемый сообщник подрывника российского генерала

Исполнителя теракта против генерала Кириллова курировал сообщник Морбиус из СБУ

Исполнителя теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова курировал сообщник, известный российским силовикам под кличкой Морбиус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Куратор Морбиус действует от Службы безопасности Украины (СБУ) и разыскивается в России с лета. Правоохранительные органы полагают, что именно он организовал тайник со взрывчаткой, использованной для изготовления бомбы, которую прикрепили к самокату, оставленному у подъезда дома генерала Кириллова.

Морбиус взял для своего прозвища имя вампира из киновселенной Marvel. Он вербует людей, а затем снабжает их информацией о жертвах, оружием и взрывчаткой, обещая крупное вознаграждение и проживание в Европе.

Летом российские силовики задержали троих сообщников Морбиуса, пытавшихся скрыться из России через Абхазию. Кроме того, был найден тайник куратора СБУ в Тамбовской области с 600 граммами пластиковой взрывчатки, электродетонаторами производства стран НАТО и поражающими элементами в виде шариков от подшипников. Российские спецслужбы выяснили, что содержимое тайника предназначалось для совершения диверсии в Московском регионе.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.