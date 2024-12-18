Огромные очереди людей на границе Эстонии с Россией попали на видео

Огромные очереди людей на пункте пропуска Нарва — Ивангород попали на видео

Огромные очереди из людей на границе Эстонии в направлении России попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что запись сделана на автомобильном пункте пропуска Нарва — Ивангород. Три дня назад ожидание для перехода границы занимало 12-15 часов. Сейчас ситуация улучшилась: стоять на морозе на улице приходится лишь по шесть часов. Чтобы никто не нарушал очередь, ожидающие составляют списки.

Ранее в Полицейской и пограничной службе Эстонии (PPA) заявили, что готовы при необходимости закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией.