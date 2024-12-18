Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:39, 18 декабря 2024Путешествия

Огромные очереди людей на границе Эстонии с Россией попали на видео

Огромные очереди людей на пункте пропуска Нарва — Ивангород попали на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Огромные очереди из людей на границе Эстонии в направлении России попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что запись сделана на автомобильном пункте пропуска НарваИвангород. Три дня назад ожидание для перехода границы занимало 12-15 часов. Сейчас ситуация улучшилась: стоять на морозе на улице приходится лишь по шесть часов. Чтобы никто не нарушал очередь, ожидающие составляют списки.

Ранее в Полицейской и пограничной службе Эстонии (PPA) заявили, что готовы при необходимости закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа сумма гонорара за теракт против генерала Российской армии

      В МИД России высказались о двойных стандартах США в отношении терроризма

      Захарова назвала причины игнорирования Западом теракта против генерала Кириллова

      Выявлена самая популярная схема мошенничества с жильем

      Сочи затопила Херота

      Артемий Лебедев посоветовал трудотерапию ничего не делающим россиянам

      Организатор теракта против российского генерала вел наблюдение с Украины в онлайн-режиме

      Одной категории россиян пообещали «передышку»

      В российском городе школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника

      Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше