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15:34, 18 декабря 2024Путешествия

Опытный путешественник раскрыл потрясающие секретные места в Европе

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Florion Goga / Reuters

Пляжи Болгарии и Албании названы потрясающими секретными местами для поездок по Европе. Об этом рассказал опытный путешественник Саймон Колдер, его слова приводит New York Post.

По мнению эксперта, Болгарию стоит посетить ради пляжных курортов Албена, Золотые пески и Солнечный берег, а также горнолыжных курортов Банско и Пампорово. А Албанию Колдер назвал европейскими Мальдивами и отметил, что там можно сделать отличные снимки для соцсетей.

Также путешественник заметил, что эти места пока не страдают от чрезмерного туризма, поэтому подойдут для спокойного отдыха.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену. Страны станут полноправными членами шенгенской зоны с Нового года — через 18 лет после их вступления в сообщество.

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