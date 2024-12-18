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17:35, 18 декабря 2024Россия

Пассажиры поезда пострадали при столкновении с грузовым составом под Мурманском

Mash: четыре человека пострадали при столкновении поездов в Мурманской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В результате столкновения двухэтажного пассажирского поезда МурманскСанкт-Петербург с грузовым составом пострадали четыре человека. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, все раненые ехали в пассажирском поезде. Их состояние не уточняется.

В свою очередь, Shot пишет в Telegram, что пострадали два человека — женщина и ребенок, которые оказались зажаты в одном из перевернувшихся вагонов состава Мурманск — Санкт-Петербург. Как стало известно, россиянка пыталась закрыть собой сына во время падения, однако осколки окон порезали и ее, и мальчика.

Ранее очевидцы сняли на видео место столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. На кадрах видны сошедшие с рельсов вагоны.

О столкновении пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург с грузовым составом в Мурманской области стало известно вечером 18 декабря. В результате перевернулись три вагона.

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