Пассажиры поезда пострадали при столкновении с грузовым составом под Мурманском

Mash: четыре человека пострадали при столкновении поездов в Мурманской области

В результате столкновения двухэтажного пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург с грузовым составом пострадали четыре человека. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, все раненые ехали в пассажирском поезде. Их состояние не уточняется.

В свою очередь, Shot пишет в Telegram, что пострадали два человека — женщина и ребенок, которые оказались зажаты в одном из перевернувшихся вагонов состава Мурманск — Санкт-Петербург. Как стало известно, россиянка пыталась закрыть собой сына во время падения, однако осколки окон порезали и ее, и мальчика.

Ранее очевидцы сняли на видео место столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. На кадрах видны сошедшие с рельсов вагоны.

О столкновении пассажирского поезда Мурманск — Санкт-Петербург с грузовым составом в Мурманской области стало известно вечером 18 декабря. В результате перевернулись три вагона.