В Госдуме отреагировали на решение Полунина покинуть Россию

Депутат Шолохов назвал решение Полунина покинуть Россию его выбором

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов отреагировал на решение артиста балета Сергея Полунина покинуть Россию. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что это вопрос его личного выбора.

Ранее Полунин сообщил, что покидает Россию. Он написал, что у него «душа не на месте», а его время в России истекло. При этом он выразил благодарность стране и гражданам.

«У человека почему-то душа не на месте, пояснений, как я понимаю, он этому не дает. Мне не видится, что можно каким-либо образом можно комментировать его решение. (...) Это его выбор, а то, как к этому относиться — осуждать, поддерживать, восторгаться или хаять это, — это уже наша реакция», — отметил Шолохов.

В свою очередь, российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Лентой.ру» жестко раскритиковала планы артиста балета Полунина покинуть страну.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году. Долгое время жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, а в 2012 году переехал в Россию. Он неоднократно высказывался в поддержку политики России в отношении Украины, а также лично президента Владимира Путина. В 2019 году он в интервью показал татуировку с лицом российского лидера у себя на груди.

