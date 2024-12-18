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16:45, 18 декабря 2024Культура

В Госдуме отреагировали на решение Полунина покинуть Россию

Депутат Шолохов назвал решение Полунина покинуть Россию его выбором
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов отреагировал на решение артиста балета Сергея Полунина покинуть Россию. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что это вопрос его личного выбора.

Ранее Полунин сообщил, что покидает Россию. Он написал, что у него «душа не на месте», а его время в России истекло. При этом он выразил благодарность стране и гражданам.

«У человека почему-то душа не на месте, пояснений, как я понимаю, он этому не дает. Мне не видится, что можно каким-либо образом можно комментировать его решение. (...) Это его выбор, а то, как к этому относиться — осуждать, поддерживать, восторгаться или хаять это, — это уже наша реакция», — отметил Шолохов.

В свою очередь, российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «Лентой.ру» жестко раскритиковала планы артиста балета Полунина покинуть страну.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году. Долгое время жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, а в 2012 году переехал в Россию. Он неоднократно высказывался в поддержку политики России в отношении Украины, а также лично президента Владимира Путина. В 2019 году он в интервью показал татуировку с лицом российского лидера у себя на груди.

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