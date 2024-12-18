Повредивший самолет при посадке пилот был уволен и решил засудить авиакомпанию за клевету

PYOK: пилот United Airlines был уволен после неудачной посадки самолета

Пилот авиакомпании United Airlines был уволен после неудачной посадки самолета и решил засудить перевозчика за клевету. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что Ромуло Силва обратился в суд, чтобы получить возмещение убытков в размере 100 тысяч долларов (10,4 миллиона рублей). По его словам, авиакомпания несправедливо уволила его, обвинив в козлении самолета во время посадки — «прыгание» воздушного судна. В результате лайнер был поврежден.

Инцидент произошел 29 июля 2023 года. Самолет Boeing 767 со 193 пассажирами на борту выполнял рейс из Ньюарка в Хьюстон. Силва был вторым пилотом, командир воздушного судна при приземлении находился на своем месте в кабине. Согласно расследованию, переднее шасси трижды ударилось о взлетную полосу с аномальной силой. В результате фюзеляж значительно пострадал, и самолет пришлось отправить на ремонт.

В тот же день Силву отстранили от работы, а спустя несколько месяцев вызвали на экзамен. В связи с долгим перерывом мужчина не прошел тест и был уволен. А в отчете о случившемся авиакомпания возложила всю вину на него.

Теперь пилот не может устроиться на работу в другую компанию и фактически лишился заработка. Он утверждает, что в случившемся виноват лишь командир воздушного судна.

Ранее самолет авиакомпании Starlux Airlines начал прыгать на посадочной полосе и ударился крылом о землю. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Окинавы в Тайбэй Airbus A321neo 31 октября.