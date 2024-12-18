Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:39, 18 декабря 2024Путешествия

Повредивший самолет при посадке пилот был уволен и решил засудить авиакомпанию за клевету

PYOK: пилот United Airlines был уволен после неудачной посадки самолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stefan Schwinghammer / Unsplash

Пилот авиакомпании United Airlines был уволен после неудачной посадки самолета и решил засудить перевозчика за клевету. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что Ромуло Силва обратился в суд, чтобы получить возмещение убытков в размере 100 тысяч долларов (10,4 миллиона рублей). По его словам, авиакомпания несправедливо уволила его, обвинив в козлении самолета во время посадки — «прыгание» воздушного судна. В результате лайнер был поврежден.

Инцидент произошел 29 июля 2023 года. Самолет Boeing 767 со 193 пассажирами на борту выполнял рейс из Ньюарка в Хьюстон. Силва был вторым пилотом, командир воздушного судна при приземлении находился на своем месте в кабине. Согласно расследованию, переднее шасси трижды ударилось о взлетную полосу с аномальной силой. В результате фюзеляж значительно пострадал, и самолет пришлось отправить на ремонт.

В тот же день Силву отстранили от работы, а спустя несколько месяцев вызвали на экзамен. В связи с долгим перерывом мужчина не прошел тест и был уволен. А в отчете о случившемся авиакомпания возложила всю вину на него.

Теперь пилот не может устроиться на работу в другую компанию и фактически лишился заработка. Он утверждает, что в случившемся виноват лишь командир воздушного судна.

Ранее самолет авиакомпании Starlux Airlines начал прыгать на посадочной полосе и ударился крылом о землю. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Окинавы в Тайбэй Airbus A321neo 31 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Вызывающе одетые женщины подрались на улице в Таиланде и напугали туристов

      Названа цена самой дешевой комнаты в Петербурге

      Владельцев iPhone предупредили о двух уловках мошенников

      Россиянам раскрыли правила выбора качественной красной рыбы

      Литва запланировала увеличить оборонные расходы к 2030 году

      Кендалл Дженнер снялась в нижнем белье для рекламы модного бренда

      Помет летучих мышей погубил двух наркозависимых мужчин

      На Украине выпустили детские комиксы о Бандере

      Пьяный украинский психиатр решил снести орех экскаватором и пострадал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше