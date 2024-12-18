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17:32, 18 декабря 2024Россия

Появилось видео из вагона сошедшего с рельсов поезда в Мурманской области

Mash показал видео из вагона сошедшего с рельсов поезда в Мурманской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

На железной дороге в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Mash в Telegram-канале опубликовал видео из вагона сошедшего с рельсов поезда, снятое пассажирами.

На кадрах видно, как люди пытаются забрать вещи и экстренно покинуть вагон поезда. Некоторые из них без верхней одежды. По данным канала, температура воздуха на улице достигла минус 27 градусов.

О столкновении поездов стало известно вечером 18 декабря. Столкновение произошло на территории станции Княжая. Пассажирский состав следовал по маршруту МурманскСанкт-Петербург. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Ранее было опубликовано видео, на котором видны сошедшие с рельсов вагоны обоих составов, некоторые из них опрокинулись на бок.

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