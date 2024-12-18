Появилось видео из вагона сошедшего с рельсов поезда в Мурманской области

Mash показал видео из вагона сошедшего с рельсов поезда в Мурманской области

На железной дороге в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Mash в Telegram-канале опубликовал видео из вагона сошедшего с рельсов поезда, снятое пассажирами.

На кадрах видно, как люди пытаются забрать вещи и экстренно покинуть вагон поезда. Некоторые из них без верхней одежды. По данным канала, температура воздуха на улице достигла минус 27 градусов.

О столкновении поездов стало известно вечером 18 декабря. Столкновение произошло на территории станции Княжая. Пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Ранее было опубликовано видео, на котором видны сошедшие с рельсов вагоны обоих составов, некоторые из них опрокинулись на бок.