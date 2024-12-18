Раскрыт главный фактор мужского бесплодия

Уролог, онколог, старший научный сотрудник «НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского», кандидат медицинских наук Александр Пранович рассказал, что почти в половине случаев мужское бесплодие развивается из-за варикоцеле — варикозного расширения вен в мошонке. Главный фактор мужского бесплодия доктор раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, диагностировать варикоцеле можно только после тщательного обследования. Однако заподозрить его можно по нескольким признакам, например, по разному размеру яичек, визуально заметным венам в мошонке или тянущей боли в паху при движении. «На яичке могут появиться странные шишки, которые не беспокоят и не раздражают. Но их наличие — это повод показаться врачу. И, конечно, главный признак варикоцеле — невозможность зачать ребенка», — объяснил уролог.

Доктор добавил, что варикозное расширение вен в мошонке могут спровоцировать длительные и чрезмерные физические нагрузки, сидячий образ жизни, рак, наследственность, а также геморрой.

«Мужчинам не стоит заниматься самолечением и терять драгоценное время. Избавиться от варикоцеле помогает только операция, после которой пациенты быстро восстанавливаются и получают шанс стать отцами», — предупредил врач.

Ранее Пранович назвал женщинам правила защиты от цистита после интимной близости. Он посоветовал отказаться от некоторых поз, а также от лубрикантов.

