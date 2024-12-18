Раскрыта польза древней лечебной глины

PLOS ONE: древние лечебные глины полезны для кишечника

Ученые из Университета Глазго, Университета Стратклайда и Технического университета Крита раскрыли пользу древней лечебной глины, известной как лемнийская земля. Оказалось, она может поддерживать здоровье кишечника. Исследование, подчеркивающее потенциал этой глины, опубликовано в журнале PLOS ONE.

Лемнийская земля, вероятно, была прототипом современной лекарственной пилюли еще в первом тысячелетии до нашей эры. Ее целебные свойства, как предполагают ученые, могли быть результатом целенаправленного смешивания определенных видов глины с полезными грибами. Такое сочетание образовывало соединения, способные положительно влиять на кишечные бактерии и поддерживать сбалансированный микробиом.

Команда провела эксперимент, объединив глины, богатые смектитом и каолинитом, с выращенными грибами в контролируемых условиях. Они основывались на анализе исторических образцов лемнийской земли из коллекции Музея фармацевтики Базельского университета, где были обнаружены специфические виды грибов. Это позволило реконструировать состав биоактивных соединений, связанных с древней формулой.

Анализ показал, что сочетание смектитовой глины и грибков обладает значительными антибактериальными свойствами и уникальным воздействием на микробиом кишечника. Метаболомный анализ, выполненный с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, выявил широкий спектр биоактивных соединений, среди которых некоторые встречались только в смектитовой глине.

Результаты экспериментов на лабораторных мышах подтвердили, что использование совместной культуры глины и грибков оказывает положительное влияние на здоровье кишечника. Наблюдалось уникальное изменение микробиома, что указывает на потенциал таких комбинаций для профилактики воспалительных заболеваний и контроля кишечных инфекций.