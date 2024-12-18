Родным погибшей при столкновении поездов под Мурманском выплатят 2,2 миллиона рублей

РЖД выплатят родным погибшей при аварии с поездами под Мурманском 2,2 млн рублей

«Российские железные дороги» (РЖД) выплатят 2,2 миллиона рублей родным женщины, погибшей в результате столкновении двух поездов в Мурманской области. Об этом сообщил Telegram-канал РЖД.

«Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ"», — добавили в компании. В РЖД также выразили глубокие соболезнования близким погибшей.

Двухэтажный поезд Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, столкнулся с грузовым составом вечером 18 декабря. ЧП произошло в районе станции Княжая. Причиной стала неисправность грузового состава.

Позднее появилось видео с места аварии. На кадрах видны сошедшие с рельсов вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок. По последним данным, в результате ЧП пострадали 17 человек.