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09:34, 18 декабря 2024Бывший СССР

Рогов заявил о потере ВСУ шанса оставить Курахово без потерь

Рогов: ВСУ по вине командования потеряли шанс оставить Курахово в ДНР без потерь
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шанс оставить Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) без потерь. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«И всему виной их командование, которое решило пожертвовать ими ради того, чтобы [украинский лидер Владимир] Зеленский мог в очередной раз покрасоваться громкими словами и потешить западную публику заявлениями», — объяснил Рогов.

По словам политика, вместе с тем российские военные продолжают обхватывать Курахово. Он уточнил, что до полного окружения города осталось несколько километров.

Ранее Рогов сообщал о начале зачистки российскими военными населенного пункта Константинопольское под Курахово. Также стало известно о продвижении Вооруженных сил России в районе Зеленовки и Великой Новоселки.

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