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08:33, 18 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали сроки снижения цен на красную икру

В Рыбном союзе анонсировали снижение стоимости икры на 10 % после Нового года
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Красная икра в России уже начала дешеветь, а после предстоящих праздников снижение цен на нее достигнет 10 процентов. Такие сроки назвал председатель Рыбного союза Александр Панин, которого цитирует РИА Новости.

Специалист указал, что сейчас в стране «икры в рынке много», а «спрос "подсел" на такой высокой цене», в связи с чем дефицита продукта не ожидается. «Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз», --анонсировал Панин.

На прошлой неделе глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев также указал, что предпосылки для дальнейшего удорожания красной икры в России отсутствуют.

Ранее эксперты объясняли значительный прирост ее стоимости в том числе заметным снижением улова рыбы на Дальнем Востоке, а также негативными последствиями от деятельности браконьеров. По данным «Чек Индекс» траты россиян на икру выросли в ноябре на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.

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