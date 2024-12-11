В России оценили перспективы дальнейшего удорожания красной икры

Глава ВАРПЭ Зверев: предпосылок для дальнейшего удорожания красной икры в РФ нет

В настоящее время весомых предпосылок для дальнейшего стремительного удорожания красной икры в России нет. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит ТАСС.

По его оценке, ситуация с розничными ценами на красную икру в России начнет постепенно стабилизироваться в следующем году. Нынешний же резкий рост стоимости этого продукта питания Зверев назвал некритичным с учетом увеличения средней заработной платы в стране. «В целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет», — резюмировал президент ВАРПЭ.

Он напомнил, что в советское время килограмм лососевой икры стоил в среднем 30 рублей. Это составляло примерно треть от среднего ежемесячного оклада граждан. Сейчас же средняя зарплата в России увеличилась до 87 тысяч рублей при средней стоимости красной икры в 8,5-9,5 тысячи. «Это — менее 11 процентов от среднего оклада в стране», — заключил Зверев.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» сообщило о резком росте трат россиян на красную икру. По итогам ноября 2024 года расходы граждан на этот продукт питания выросли в среднем на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Средний чек в розничных магазинах за отчетный период составил 4015 рублей.

Эксперты объясняли значительный прирост стоимости красной икры в России в том числе заметным снижением улова рыбы на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке, а также негативными последствиями от деятельности браконьеров. На ситуацию также оказывает влияние резкое снижение производства, объемы которого в январе-октябре сократились примерно втрое, до 10 тысяч тонн. На этом фоне аналитики спрогнозировали удорожание этой продукции в стране на 20 процентов к новогодним праздникам.