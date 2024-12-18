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14:52, 18 декабря 2024Россия

Российские школьницы съели шпроты «За Родину» и оказались в больнице

В Екатеринбурге две школьницы съели шпроты и оказались в больнице с ботулизмом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Екатеринбурге две школьницы съели шпроты рыбного завода «За Родину» и оказались в больнице с ботулизмом. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как выяснило российское издание, пострадавшие девочки приобретали продукцию на рынке возле местного Дома культуры. Консервами торговали мужчины на грузовой машине.

В крови у несовершеннолетних нашли опасные бактерии. Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора начали проводить проверку.

До этого в Чите организовали расследование из-за массового отравления школьников, которые несли Вахту памяти. Тогда десять ребят пожаловались на ухудшение самочувствия после бесплатного обеда.

Еще раньше в Туве 18 детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

ЖЗЛ
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