Собчак высмеяла образ Тимоти Шаламе со словами «папин бродяга»

Ксения Собчак высмеяла образ актера Тимоти Шаламе со словами «папин бродяга»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высмеяла образ американского и французского актера Тимоти Шаламе со словами «папин бродяга». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 319 тысяч подписчиков.

Знаменитость опубликовала ролик, на котором артист запечатлен в наряде американского певца Боба Дилана. Так, Шаламе надел кожаную куртку, вязаную шапку и клетчатую рубашку. При этом звезда предстал с волосами оттенка блонд.

«Ну просто папин бродяга, мамин симпатяга», — иронично написала Собчак.

Ранее в декабре внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза». Звезда разместила кадры, на которых предстала в сером комплекте, состоящем из юбки длины миди с разрезом и пиджака с рукавами 3/4.