Торговые сети сняли с полок шпроты «За Родину» после отравления школьниц

X5 Group приостановила продажу шпрот «За Родину» после отравления школьниц

Ряд торговых сетей приостановили продажу шпрот «За Родину» после информации об отравлении школьниц в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Потенциально опасную продукцию сняли с полок магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Ранее 18 декабря стало известно, что в Екатеринбурге две школьницы съели шпроты рыбного завода «За Родину» и оказались в больнице с ботулизмом. Девочки приобретали продукцию на рынке возле местного Дома культуры. Консервами торговали мужчины на грузовой машине.

В июне в России было зарегистрировано свыше 160 случаев ботулизма. Все пострадавшие заказывали салаты с фасолью.