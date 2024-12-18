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23:00, 18 декабря 2024Экономика

Торговые сети сняли с полок шпроты «За Родину» после отравления школьниц

X5 Group приостановила продажу шпрот «За Родину» после отравления школьниц
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Ряд торговых сетей приостановили продажу шпрот «За Родину» после информации об отравлении школьниц в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Потенциально опасную продукцию сняли с полок магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Ранее 18 декабря стало известно, что в Екатеринбурге две школьницы съели шпроты рыбного завода «За Родину» и оказались в больнице с ботулизмом. Девочки приобретали продукцию на рынке возле местного Дома культуры. Консервами торговали мужчины на грузовой машине.

В июне в России было зарегистрировано свыше 160 случаев ботулизма. Все пострадавшие заказывали салаты с фасолью.

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