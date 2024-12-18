Торговые сети сняли с полок шпроты «За Родину» после отравления школьниц

Ряд торговых сетей приостановили продажу шпрот «За Родину» после информации об отравлении школьниц в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.
Потенциально опасную продукцию сняли с полок магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
Ранее 18 декабря стало известно, что в Екатеринбурге две школьницы съели шпроты рыбного завода «За Родину» и оказались в больнице с ботулизмом. Девочки приобретали продукцию на рынке возле местного Дома культуры. Консервами торговали мужчины на грузовой машине.
В июне в России было зарегистрировано свыше 160 случаев ботулизма. Все пострадавшие заказывали салаты с фасолью.