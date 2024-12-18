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18:13, 18 декабря 2024Россия

В России пообещали отомстить за подрыв генерала Кириллова

Слуцкий указал, что РФ не простит убийство Кириллова, и пообещал возмездие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В ответ на «подлое злодеяние» с начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым и его помощником Россия готова отомстить главарям киевского режима. Такое обещание о возмездии дал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что страна не простит «подлую расправу» над Кирилловым. «Мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — указал он.

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вместе с помощником Ильей Поликарповым произошло 17 декабря. Их подорвали на Рязанском проспекте в Москве, когда она вышли из подъезда.

Позднее источник в СБУ сообщил, что ответственность за убийство российского генерала взяла на себя украинская сторона. Он также отметил, что СБУ считала Кириллова законной целью за его действия на Украине.

В ФСБ заявили о задержании завербованного Украиной исполнителя теракта — им оказался гражданин Узбекистана. Украинская сторона якобы обещали заплатить ему за расправу 100 тысяч долларов и устроить выезд в Европейский союз.

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