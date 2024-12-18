В российском городе в доме перемерзла вода из-за планового ремонта в 30-градусные морозы

В доме в Лабытнанги замерзла вода из-за планового ремонта в 30-градрусный мороз

В Лабытнанги (ЯНАО) в жилых домах перемерзла вода из-за планового ремонта в 30-градусные морозы. Об этом местные жители в сообществе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам одного из жителей Лабытнанги, в связи с проведением работ жильцам дома отключили свет, из-за чего холодная вода перемерзла. При этом в данный момент ночные температуры опускаются ниже чем до минус 30 градусов. «Это что такое, что за работы в такие сильные морозы! Можно такие длительные отключения проводить при более высокой температуре? К кому обращаться с жалобой? Прокуратура недалеко! Дойду ведь, напишу заявление. И я, думаю, не один такой с таким желанием!» — возмущенно отметил мужчина.

Ранее в этот же день стало известно, что жильцы многоквартирного дома в Балтийске страдают от водопады с потолка. Даже при малейшем дожде с потолка в квартирах дома на улице Колесникова начинает литься вода.